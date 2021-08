Si è spenta all’età di 102 anni Celestina detta «Cele» Daccò, illuminata mecenate e vedova dal 1975 dell’industriale Aldo Daccò, ex patron della Liasa di Orago. Nata il 27 maggio 1919, Cele Daccò ha sostenuto finanziariamente, in modo decisivo, la nascita dell’Università della Svizzera italiana (USI) e della facoltà di Teologia di Lugano. La si ricorda in prima fila nell’aula magna quando l’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano fu accolto in visita istituzionale nell’ateneo luganese.