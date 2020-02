Da sei anni e mezzo a quattro e mezzo sospesi con la condizionale. Sono state mitigate le pene nei confronti della coppia di Lugano processata in Sicilia per il caso, scoppiato nel 2015, del bimbo rumeno di otto anni adottato illegalmente e con il pagamento di decine di migliaia di euro a diversi intermediari. Per la precisione a due gruppi di intermediari, che tra l’altro poi erano entrati in conflitto fra di loro. L’ultima sentenza è stata pronunciata dalla Corte d’Appello di Messina presieduta dal giudice Alfredo Sicuro, che ha ridotto le pene a sette delle otto persone ancora coinvolte nella procedura giudiziaria. In primo grado, nei confronti della coppia, la pubblica accusa aveva chiesto dieci anni di detenzione. Marito e moglie, di 62 e 53 anni, patrocinati dall’avvocato messinese Alessandro Pruiti, si sono sempre difesi raccontando di essere stati vittime di un raggiro. Da noi contattata, la coppia ha annunciato che ricorrerà alla Corte di Cassazione, soprattutto per far cadere l’accusa di estorsione. Secondo l’accusa, infatti, i due a un certo punto si sarebbero serviti di un gruppo d’intermediari per riavere dall’altro, tramite minacce, una parte dei loro soldi. La difesa sostiene invece che i due gruppi siano entrati in contrasto indipendentemente dai coniugi e che loro, in questa triste e intricata storia, sarebbero solo delle vittime.



Un sogno diventato incubo

La coppia era stata arrestata a Messina nel 2015, assieme ad altre quattro persone, con l’accusa di aver provato a comprare il bambino rumeno, ma in realtà l’idea di avere un figlio non seguendo le procedure ufficiali era nata già nel 2008. I coniugi, infatti, erano desiderosi di avere un secondo bambino, ma avevano difficoltà a procreare, così erano entrati in contatto con alcune persone che avevano detto loro di essere in grado di procurargliene uno. Ciò non era accaduto subito, ma in quel 2008, nel loro Comune d’origine in Sicilia, erano riusciti ad ottenere un certificato di nascita per quello che è a tutti gli effetti, allora, era un figlio «fantasma» – Carmelo, l’avevano chiamato – affermando che la donna aveva partorito in casa. Il certificato era poi stato notificato al Comune di Lugano. Negli anni successivi, un primo tentativo di dare un volto a quel figlio era andato a vuoto (ed era costato decine di migliaia di euro) mentre il secondo aveva portato all’arrivo del bambino rumeno (per un’altra somma ingente) e al conseguente arresto. Fra il 2008 e il 2015, quindi, la coppia aveva finto di avere quel figlio che tanto bramava, dicendo agli amici siciliani che si trovava a Lugano e a quelli di Lugano che si trovava in Sicilia. Una finzione che aveva portato loro guai penali (ben più leggeri) anche in Ticino. Nel 2017 i due erano stati condannati con decreto d’accusa (poi cresciuto in giudicato) a sei mesi sospesi per falsità in documenti e altri reati. Grazie al falso certificato di nascita avevano infatti incassato sussidi cantonali per circa diecimila franchi per il bambino che non c’era.