Aeroporto: a Lugano sono 3.838 le firme del referendum

Sono state consegnate oggi in Municipio a Lugano le 3.838 firme del referendum comunale per indire la votazione popolare sul credito per l’aeroporto di Lugano-Agno. Che il numero di firme necessarie fosse stato raggiunto (ne servono almeno 3.000), lo avevano già comunicato ieri PS-Verdi-PC di Lugano in una nota.