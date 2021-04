Cedere l’aeroporto di Agno ai privati, per la Città di Lugano, si sta rivelando un’operazione più ostica e lunga del previsto. Rispondendo a un’interrogazione di Jacques Ducry, il Municipio non ha escluso che la procedura per la concessione dello scalo debba essere rifatta da zero. Andiamo però con ordine. La scorsa estate, con la formula della call for expression of interest, Palazzo civico aveva aperto la porta agli investitori interessati a rilevare la gestione dell’aeroporto. Si erano presentati sette gruppi, ognuno con i suoi progetti, e l’Esecutivo a gennaio aveva scelto di approfondire il discorso con due di essi: la cordata Amici dell’aeroporto, rappresentata da Giovanna Masoni Brenni e guidata da Lindsay Owen-Jones e dalla famiglia Bonomi, e quella formata da Stefano Artioli, Oscar...