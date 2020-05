Venerdì per l’aeroporto di Lugano è stato uno dei giorni più bui. I dipendenti sono stati convocati la mattina presto e a 41 di loro è stato confermato il licenziamento. In 21 - a partire dal primo giugno, quando la gestione passerà direttamente sotto il controllo della Città di Lugano - continueranno a lavorare per lo scalo. Questo in attesa di una cessione, anche parziale, dell’aeroporto ai privati. Attraverso una lettera inviata agli utenti dell’aeroporto siamo in grado di illustrare quello che sarà il nuovo organigramma. Al timone dello scalo (ufficialmente la sua funzione sarà quella di accounatable manager) ci sarà Julia Detourbet, ex pilota e già dal 2014 capo aerodromo. Rita Formentin avrà la funzione di safety officier e compliance monitoring, che sarà anche responsabile della sicurezza. Le operazioni di terra (e le infrastrutture) saranno di competenza di Boban Vukicevic, mentre Melanie Tisat Rihs figura essere ground handling manager e gestirà tra le altre cose anche l’amministrazione.