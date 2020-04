E adesso? Classica domanda da day after, e il giorno dopo la notizia della liquidazione di Lugano Airport non fa eccezione. «E adesso» nel senso di cosa succederà concretamente, a parte gli scontri politici di cui riferiamo nell’articolo sotto. Mentre la Città studia come e a quali investitori privati affidare la gestione dello scalo, il clima sul «luogo del delitto» è ancora più surreale rispetto a prima.

Ci si chiede che aeroporto sarà e che servizi verranno offerti, dato che rimarranno solo 13-14 dipendenti su 72. «L’obiettivo – ci ha spiegato il direttore Maurizio Merlo – è riuscire a offrire gli stessi servizi di oggi. Magari non in modo completo, ma abbastanza per tenere attiva la struttura. Le ore di attività saranno chiaramente di meno e stiamo discutendo per riuscire ad essere aperti sette giorni su sette». In questo caso rimarrebbero sia la torre di controllo, garantita da SkyGuide, sia la dogana. Gli altri «inquilini» dell’aeroporto, invece, come se la cavano e se la caveranno?

Speranze francesi

Partiamo da un’azienda che con il suo arrivo ad Agno aveva dato un segnale di speranza all’aeroporto, cioè Dassault, gruppo francese specializzato nella produzione e nella manutenzione di aerei. La reazione alla notizia della liquidazione di Lugano Airport è stata qualcosa del tipo «no, non è possibile, anche quello» come ci confida Stephan Woodtli, responsabile della Tag Maintenance Services, che in pratica è la vecchia Ruag finita sotto il cappello di Dassault. Quell’«anche» non ha bisogno di spiegazioni. Prima che scoppiasse la pandemia, l’azienda ha ricevuto un appalto milionario dal proprietario di un aereo basato in Ticino.

Si tratta di effettuare una revisione di tutti i pezzi, in particolare del carrello. Un intervento da cinquemila ore di lavoro che ha reso necessario l’arrivo in Ticino di personale da altre sedi di Dassault per un totale di 26 impiegati, mentre di solito sono 14. Un paio invece sono arrivati da Lugano Airport, dove erano in regime di lavoro ridotto. «Poi abbiamo dovuto fermarci a causa del coronavirus - racconta Woodtli - Ci aspettavamo uno stop di due o tre settimane, invece è durato più a lungo e abbiamo dovuto organizzarci di conseguenza: c’era parecchio da fare». L’attività è ripartita da poco con un team molto ridotto e il rispetto delle varie direttive sanitarie. «Abbiamo avuto ritardi e spese aggiuntive» constata Woodtli, che comunque è positivo.

Meno quando pensa ai dipendenti di Lugano Airport. Il coinvolgimento di alcuni di loro nell’ultimo progetto di Dassault accende una speranza per eventuali assunzioni, ma Woodtli, nel dispiacere per ciò che è successo, non vuole creare illusioni: «Per qualsiasi impresa in questo momento è impossibile fare promesse del genere. Cerchiamo di salvare capre e cavoli... In ogni caso avremo bisogno di rinforzi nei prossimi mesi, perché la nostra manutenzione dovrebbe essere terminata entro luglio». Un piccolo spiraglio.

Mare, mare...

Woodtli parla anche di Lugano Airport: «Ho cercato di mettermi nei panni dei cittadini a cui sarebbe stato chiesto d’investire soldi pubblici qui mentre tutta l’economia e tante famiglie sono in difficoltà. Le votazioni popolari - dice - sarebbero andate molto male per lo scalo. Malgrado tutto è una buona cosa che la Città pensi alla continuità della struttura e a salvare il maggior numero possibile di posti di lavoro. Ognuno di loro oggi vale oro. È una famiglia, un futuro in più. All’aeroporto ci sarà da lottare e le aziende dovranno aiutarsi con uno spirito di squadra».

Che ci sarà da lottare lo ha capito fin da subito anche Dina Peverelli, direttrice di Flights & Travels, società legata alla compagnia Silver Air che collega Agno all’Isola d’Elba e a Lussino. «Cosa cambia per noi? Onestamente non lo so. Vorremmo tornare a volare il 14 giugno, così abbiamo scritto all’Ufficio federale dell’aviazione civile per capire se potremo mettere le ruote sulla pista oppure no».

La combinazione fra coronavirus e fine di Lugano Airport crea un mix d’incertezza frustrante. «Esiste una carta dei diritti dei passeggeri: cosa diciamo loro? Che dovremo partire da Malpensa? Io spero di no, voglio continuare a farlo da Lugano».

Cristina Zanini Barzaghi: «Serve un concorso per riordinare l’area»

«Non si allunghi la pista»

Ora che è stata decisa la chiusura della società che gestisce l’aeroporto e la cessione dello scalo ai privati è necessario, secondo la municipale PS Cristina Zanini Barzaghi, un concorso di progetto per riordinare l’area. «Questo per pianificare la zona in modo compatibile alla nuova funzionalità dello scalo». Un riordino che, secondo la socialista, dovrebbe escludere un futuro allungamento della pista (non più necessario vista l’assenza dei voli di linea). «Un riordino - sottolinea - che coinvolga i vari Comuni e i proprietari della zona e che tenga presente, oltre alla pianificazione federale, anche del fatto che si tratta di un’area molto densamente abitata». Un confronto di diverse soluzioni, secondo Zanini Barzaghi, sarebbe molto utile anche ai privati che nell’aeroporto vorranno investire.

Circonvallazione e tram

E forse, secondo la socialista, ciò potrebbe permettere di adattare anche i progetti della circonvallazione Agno-Bioggio e del tram-treno, «risparmiando parecchi soldi pubblici».

Riparte il valzer delle reciproche accuse

La politica non è chiaramente rimasta a guardare e le prese di posizione sulla situazione dell’aeroporto si sono susseguite quasi ininterrottamente. Tra le prime ad esprimersi è stata la capogruppo PLR in Consiglio comunale Karin Valenzano Rossi, che ha tenuto a far notare come la fine di LASA non sia da attribuire al coronavirus. «Il triste epilogo era scritto da tempo, soprattutto nell’ostinazione a non voler ascoltare chi fin dall’aprile 2018 chiedeva il risanamento della società, già in zona deposito di bilancio, per stabilire una strategia e intavolare delle costruttive e celeri discussioni con i privati per una transizione all’aviazione generale». Valenzano Rossi sottolinea come i capigruppodi tutte le forze politiche avessero raggiunto una convergenza che avrebbe potuto evitare i referendum. «Ma l’ostinazione ha prevalso e oggi abbiamo la conferma di aver bruciato ulteriori milioni pubblici». Sempre il PLR, tramite un’interrogazione presentata da Luca Cattaneo, si chiede se, considerato che la Lugano Airport SA si trova in situazione di eccedenza di debiti almeno dall’autunno 2018, può ancora optare liberamente per lo scioglimento deciso dall’assemblea degli azionisti. I Verdi liberali propongono invece la creazione di una tavola rotonda per approfondire lo sviluppo dell’infrastruttura e la salvaguardia dei posti di lavoro. All’attacco invece l’UDC di Lugano: «Nel 2017 PLR, PPD, Lega e PS non hanno voluto mollare gli sgabelli partitici del CdA per rimpiazzarli parzialmente con persone competenti nel settore dell’aviazione e nella gestione di aeroporti». Il municipale Lorenzo Quadri (Lega) in un post al vetriolo accusa Verdi e PS della situazione. «Avete lanciato il referendum per far fallire l’aeroporto e trasformarlo in un campo di patate. E ora pretendete che la Città di Lugano riassuma coloro che perderanno il posto di lavoro (...)». Risposta indiretta è arrivata dalla municipale PS Cristina Zanini Barzaghi, che ha ricordato come in ottobre avesse proposto di attuare grossomodo quello che poi è effettivametne stato deciso giovedì dal CdA dello scalo. E al vetriolo è stato anche un messaggio pubblicato dal municipale PLR Michele Bertini «E pensare che quando si proponevano modelli alternativi ragionando su varianti che tornano oggi d’attualità si veniva tacciati di muoversi per ambizione elettorale personale o per indebolire possibili antagonisti». Messaggio, quello di Bertini, rivolto sia agli avversai politici che ai colleghi di partito.

