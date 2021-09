Il Governo ha però messo in dubbio la legittimità del ricorso, sostenendo che i gruppi non avrebbero un reale interesse a ricorrere. Il Consiglio di Stato non vedrebbe dunque i vantaggi che Northern Lights e Team Lug trarrebbero dall’accoglimento del loro gravame visto che – tecnicamente – restano in corsa per aggiudicarsi la gestione dello scalo. È possibile che i due gruppi si rivolgano ora al Tribunale amministrativo.