«Rammarico e preoccupazione». Sono i sentimenti espressi dal Municipio di Agno per la messa in liquidazione di Lugano Airport SA.

«Il nostro Esecutivo - si legge in una nota odierna - aveva aderito al comitato di sostegno a favore della concessione dei crediti del Cantone e della Città di Lugano per il rilancio dell’aeroporto con l’auspicio di poter mantenere un adeguato servizio aereo e piena occupazione al personale impiegato». L’aeroporto di Lugano-Agno, a mente del Municipio, è considerato «una presenza importante nella regione che ha generato negli anni ricadute positive per il Comune di Agno con diverse aziende legate direttamente o indirettamente all’attività dello scalo e un buon numero di dipendenti residenti nel Comune. Esprimiamo la nostra solidarietà ai dipendenti rimasti senza occupazione e ci auguriamo che agli stessi possa essere data la possibilità di poter essere ricollocati al più presto. Il Municipio di Agno intende mantenere i contatti con la Città di Lugano e le autorità dei comuni sui quali è situata l’infrastruttura ed essere coinvolto nelle discussioni sul futuro dell’aeroporto».