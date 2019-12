Alla fine non è neppure detto che si andrà a votare sui referendum (cantonale e comunale) contro il finaziamento pubblico dell’aeroporto. In Città infatti i due partiti che stanno raccogliendo le firme – PS e Verdi – sono in stato di allarme, o perlomeno di preallarme. «Non è impossibile farcela», ci spiega Raoul Ghisletta, presidente della sezione cittadina dei socialisti, ma abbiamo bisogno di maggior mobilitazione». I termini per raccogliere le firme (a Lugano ne occorrono in totale di 3.000) scadranno il 13 gennaio e per ora non è stata raggiunta neppure la metà delle adesioni necessarie a portare la questione al voto popolare. «Siamo arrivati a quota 1.200 – ci conferma Nicola Schoenenberger dei Verdi – e non posso negare di essere un po’ allarmato». A livello cantonale – dove le firme necessarie sono 7.000 – la meta è un po’ più vicina (il 18 dicembre era stato annunciato che erano state raccolte più di 3.500 firme, e dunque la metà di quelle necessarie), ma più vicina è anche la scadenza entro cui consegnarle in cancelleria (il 7 gennaio). «Abbiamo bisogno – spiega Schoenenberger – che rientrino i formulari che sono stati distribuiti».

È un po’ una sorpresa

Ma come mai tanta difficoltà? Molti osservatori la riuscita della raccolta delle firme l’avevano data praticamente per scontata visto che il tema dell’aeroporto è di quelli che divide in modo profondo l’opinione pubblica. «Di sicuro – spiega Ghisletta – il quoziente chiesto a Lugano, di 3.000 firme, è molto difficile da raggiungere. È un po’ come se a livello cantonale ne venissero chieste 14.000». E i tempi sono stretti. Ma è anche, ci spiega Ghisletta, una questione di militanza. «È il momento di mobilitarsi». E questo nonostante il PS abbia inviato la documentazione sul referendum a tutti i fuochi di Lugano. Secondo alcuni poi il periodo delle feste non aiuta, mentre altri sottolineano come in realtà dovrebbe essere piuttosto facile in questo periodo – con la città di Lugano piena di persone a fare shopping – raccogliere le firme. Una cosa è certa. Per i socialisti la non riuscita della raccolta firma sarebbe un grande smacco, oltretutto a pochi mesi dalle elezioni comunali. Un grande smacco perché quella sull’aeroporto era considerata da tutti in città, perlomeno in questo periodo, la «madre di tutte le battaglie».