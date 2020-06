Come tre automobilisti che si scontrano a un incrocio e paralizzano il traffico mentre si danno la colpa l’uno con l’altro, il Municipio di Lugano, la Commissione della gestione e i sindacati Unia e OCST hanno causato il blocco del piano sociale per i 41 ex dipendenti di Lugano Airport. Ma andiamo con ordine. A maggio il sindaco Marco Borradori aveva presentato il messaggio con la richiesta di credito di 500 mila franchi per il citato piano sociale e di 1,3 milioni per garantire la continuità dello scalo fino al passaggio in mani private (pagando lo stipendio dei 21 impiegati risparmiati dai licenziamenti). In quell’occasione Borradori aveva precisato che sull’entità del piano sociale il Municipio sarebbe stato aperto a discussioni prima di presentare il tutto al Consiglio comunale.

Ufficialmente non si era più saputo nulla e il messaggio era arrivato intatto sui banchi della Gestione. E qui si è materializzato l’incidente. «Non abbiamo potuto stilare un rapporto - ha spiegato il presidente Ferruccio Unternährer - perché i sindacati non sono d’accordo sui 500 mila franchi». Chiedono 1,3 milioni. «Alcuni commissari volevano andare avanti, altri approvare il messaggio senza il piano sociale e discuterlo in seguito, ma sarebbe una presa in giro. Così, anche per evitare un voto negativo in Consiglio comunale, si è scelto di rinviare la discussione. Municipio e sindacati non possono sperare che la Gestione decida quello che devono decidere loro». Per Giangiorgio Gargantini di Unia la questione è «molto semplice». «Vogliamo che la somma del piano sociale sia equivalente a quella che l’Esecutivo è pronto a spendere per la continuità dell’aeroporto. Sul mezzo milione il Municipio aveva detto che sarebbe stato aperto a discuterne e noi abbiamo detto ‘va bene, sarà necessario discuterne’. Quasi metà dei licenziati ha più di cinquant’anni e una buona parte di essi era in azienda da oltre vent’anni: non si possono liquidare con un piano sociale che copre una o due mensilità». Gargantini ce l’ha anche con i commissari della Gestione. «Come mai congelano tutto senza fare una proposta loro? È folle chiudere la discussione e andare in vacanza rimandando tutto all’autunno. Così, probabilmente, gli ex dipendenti non vedranno un franco fino a novembre o a dicembre e questo, umanamente, è un insulto. Noi saremmo disposti a trovarci anche domani mattina per arrivare a una soluzione». Delusione è stata espressa anche da Lorenzo Jelmini dell’OCST. «È chiaro che questo ritardo mette in difficoltà i dipendenti, lasciandoli nell’incertezza. Ora auspichiamo che questo periodo serva a trovare un accordo e a far sì che ne esca un piano sociale degno della Città di Lugano».