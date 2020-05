Volti più scuri del solito

«La riunione di oggi - ha spiegato Gargantini rivolgendosi a Borradori (che di LASA era presidente del CdA) e a Cristina Zanini Barzaghi (presente per rappresentare il Municipio) - è anche stata voluta per farvi vedere che i volti dei dipendenti lasciati a casa sono più scuri di prima». E in effetti tra i dipendenti che abbiamo incontrato l’atteggiamento nei confronti dell’aeroporto, dei suoi vertici e anche della politica, è cambiato. La rabbia era palese, così come la delusione. Eppure proprio i dipendenti di LASA, fino alla decisione di mettere in liquidazione la società, si erano schierati compatti e avevano fatto quadrato attorno all’aeroporto. Normale (ma non affatto scontato) se si pensa che sul destino dello scalo aleggiava lo spettro della votazione popolare (il referendum sul sostegno pubblico all’aeroporto). I dipendenti, per salvare il loro datore di lavoro, hanno dunque negli scorsi mesi probabilmente ingoiato qualche rospo ed evitato di attribuire responsabilità ai loro superiori o a chi nel corso degli anni ha gestito LASA. Ma ora che è stata decisa la chiusura della società - e ora che è stato ufficializzato chi resterà in servizio allo scalo (21 persone) e chi invece dovrà andarsene (in 41) - c’è chi fatica a stare in silenzio.