(Aggiornato alle 12.45) La caccia a chi gestirà in futuro l’aeroporto di Lugano-Agno è aperta. Sul Foglio Ufficiale odierno sono già apparse le condizioni per partecipare alla «Call for interest» indetta dalla Città di Lugano, che inizierà formalmente lunedì.

Questa la procedura scelta dal Municipio: il 25 settembre si terrà un sopralluogo facoltativo all’aeroporto, mentre entro il 9 ottobre i potenziali interessati potranno richiedere informazioni complementari, dati e documenti (le risposte verranno fornite entro il 16 ottobre). Il termine ultimo per inoltrare le candidature sarà il 13 novembre. Il giorno stesso il Municipio aprirà le buste, e in seguito valuterà le candidature ricevute ed indicherà con quali soggetti intende avviare trattative.

Questa la procedura. In una conferenza stampa in mattinata (presenti il sindaco Marco Borradori, il liquidatore di Lugano Airport SA Emanuele Stauffer e il coordinatore del gruppo di lavoro Tiziano Ponti) sono poi stati svelati i desiderata della Città, vale a dire i criteri che verranno utilizzati per scegliere il privato, la cordata o il gruppo che si aggiudicherà la gestione dell’aeroporto. Criteri che si basano su una visione dello sviluppo dello scalo della Città e che non possono prescindere dai vincoli imposti dall’Ufficio federale dell’aviazione per quanto concerne l’operatività dello scalo.

In particolare, l’affidamento della gestione a privati avverrà tramite la concessione di un diritto di superficie dei terreni (di cui Lugano è proprietaria) per sé stante e permanente e l’utilizzo degli stabili e delle infrastrutture edificati in loco (pure di proprietà del Comune e necessari per il funzionamento della struttura). Parimenti, il futuro gestore si vedrà cedere dalla Città la concessione necessaria per l’esercizio delle attività aeroportuali.

Questo per la formula. Quanto a cosa cerchi la Città: i futuri gestori dovranno dare prova di progettualità e solidità finanziaria, e avere il necessario know how per elaborare un progetto sostenibile dal profilo tecnico e operativo, nell’interesse di Lugano e della regione.

Quando andrà in porto, la procedura sarà un vero e proprio passaggio di consegne. Lugano ha infatti deciso che non intenderà partecipare alle attività di gestione future dello scalo e non richiederà pertanto una presenza in seno al futuro consiglio d’amministrazione. Eserciterà invece i controlli del caso secondo quanto disciplinato dal contratto di costituzione del diritto di superficie e di sfruttamento della concessione federale in essere. Gli oneri relativi all’esercizio delle attività saranno a carico di chi assumerà la gestione dello scalo.

Quanto alle tempistiche, l’ipotesi più ottimistica è di concludere l’iter a giugno del 2021. Per far sì che succeda, non dovranno esserci intoppi. Borradori ha però detto che, realisticamente, dei ricorsi nel prosieguo della procedura sono da mettere in conto. Inoltre il Consiglio comunale sarà chiamato a esprimersi due volte sull’argomento. Una prima quando il Municipio avrà deciso con quali investitori trattare, per avallare tale scelta e le modalità con cui si intende cedere la gestione (si conta di aver pronto il messaggio entro fine anno). Una seconda per ratificare l’accordo con il futuro gestore.

Nel mentre, lo scalo continuerà a essere gestito provvisoriamente dalla Città.

