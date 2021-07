In cielo va tutto bene, a terra meno. Parliamo dell’aeroporto di Agno, diviso tra gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi mesi e il garbuglio che si è creato attorno alla procedura per il passaggio dello scalo ai privati. Iniziamo dai risultati, con lo scorso giugno che ha fatto registrare un record a livello di voli e cifra d’affari. «È il miglior mese da quattro anni a questa parte – rivela Filippo Lombardi, municipale di Lugano responsabile del dossier – e luglio sta viaggiando sugli stessi livelli. Ciò significa che lo scalo vive, ed è in salute». Significa anche che il Municipio, se le cose continueranno ad andar bene, non dovrà chiedere al Consiglio comunale un nuovo credito per i salari dei dipendenti rimasti ad Agno dopo la liquidazione di Lugano Airport: un grattacapo politico in...