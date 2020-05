I sindacati (OCST e UNIA) e i rappresentanti del personale di Lugano Airport hanno incontrato lunedì la Commissione della gestione di Lugano. Le maestranze - che hanno intavolato un tavolo di discussione anche con il Municipio di Lugano e con il Consiglio di Stato - hanno ribadito le richieste riguardanti il salvataggio del maggior numero di posti di lavoro possibile per l’aeroporto di Agno. «A nostro avviso - ci ha spiegato Lorenzo Jelmini di OCST - per continuare a far funzionare lo scalo sono necessari più dei 13-14 dipendenti individuati fino ad ora. Questo anche per garantire sicurezza e qualità. Molto dipenderà anche dalla griglia oraria che verrà adottata dallo scalo. Aprire di domenica permetterà di soddisfare le esigenze della scuola di volo e non perdere clienti».

