Tutti licenziati, ma con riserva. Il Consiglio d’amministrazione e la direzione di Lugano Airport (LASA) hanno comunicato oggi l’intenzione di licenziare i 74 dipendenti dello scalo in maniera cautelativa: la disdetta sarà valida per la fine di aprile 2020 ma solo se l’esito delle due votazioni popolari (previste il 26 aprile) dovesse essere sfavorevole allo scalo. La disdetta sarà invece da ritenersi nulla e mai avvenuta qualora qualora i referendum venissero bocciati. L’incontro di oggi si è svolto a porte chiuse alla presenza dei rappresentanti sindacali. Tra questi Giangiorgio Gargantini di UNIA: «Abbiamo preso atto con tristezza della decisione del Cda, avremmo evidentemente preferito un’altra soluzione. Quella di oggi (ieri, ndr.) è una giornata molto triste per tutti i dipendenti dello scalo, alcuni di loro impiegati da trent’anni». Dipendenti che, si legge nella nota stampa di LASA, «sono molto motivati a continuare la loro attività e sperano nel sostegno della popolazione chiamata al voto». Anche perché in caso contrario, del piano sociale chiesto dalla sinistra non c’è traccia. Come spiega il direttore dello scalo Maurizio Merlo, «LASA non ha la possibilità di allestire un piano sociale perché non ha i fondi per farlo. Non ci si può girare intorno: se i referendum dovessero passare saremo costretti a depositare i bilanci perché siamo insolventi».

A dicembre, lo ricordiamo, il Cantone aveva deciso di prolungare di tre mesi l’orario ridotto introdotto per i dipendenti di LASA ad inizio ottobre. In questo regime, lo Stato paga il salario ai dipendenti rimasti fermi a causa della mancanza di voli di linea come se fossero in disoccupazione. La decisione aveva permesso di scongiurare il licenziamento degli impiegati dell’aeroporto. Fino ad oggi. Intanto, negli scorsi giorni il Municipio ha risposto all’interrogazione lanciata in agosto dalla sinistra sul futuro dell’aeroporto di Agno. La richiesta era quella di elaborare uno scenario alternativo all’attività aeroportuale: la costruzione di alloggi a prezzi accessibili e la realizzazione di nuovi posti di lavoro. La Città ha chiarito che «l’attività aviatoria dell’aeroporto di Agno deve essere salvaguardata, anche se con modalità diverse dal passato, in quanto la struttura è ritenuta economicamente rilevante».

Sulla mancanza di un piano sociale, il consigliere di Stato Claudio Zali usa parole dure. Sia «per non illudere i lavoratori», sia come risposta alle richieste della sinistra. «Ma quale piano sociale? Se le votazioni andranno male, la Lugano Airport fallirà. È il momento di capire che la situazione è seria e che nessun santo provvederà. I soldi non bastavano già per arrivare alla fine di dicembre e ora lo scalo sta spendendo la parte non referendabile del contributo stanziato dal Consiglio comunale. Oltre aprile è assolutamente impossibile andare». In teoria i soldi per un piano sociale potrebbero metterli a disposizione la Città e il Cantone, «ma bisognerebbe tornare in Gran Consiglio e in Consiglio comunale – replica Zali – e poi si creerebbe una disparità di trattamento con altre società private». Sempre rispondendo alla sinistra, il consigliere di Stato critica l’idea di un ricollocamento dei dipendenti in enti o aziende pubbliche. «Se così fosse, dove sarebbe il risparmio di cui parlano i referendisti? Di sicuro non sarà il Cantone a farlo. Con queste disdette, che ci rincresce molto inviare, vogliamo rendere attenti i dipendenti, dir loro che è meglio attivarsi nel caso in cui le cose vadano male». È anche vero che gli ultimi anni dell’aeroporto, con una notizia negativa dietro l’altra, sono stati una disdetta cautelativa. «Ma all’assemblea di Agno c’erano persone che sembravano sorprese – dice Zali – e questo ha sorpreso me. Posso capirli, ma oggettivamente questa misura era attesa». Ora l’unica cosa attesa, la più importante, è il voto del popolo. Tutto in un giorno.

Stando al Cda, la disdetta cautelativa è «un passo dovuto per rispettare i dettami di legge». Il riferimento è all’articolo 725 del Codice delle obbligazioni: se sussiste fondato timore che la società diventi insolvente, il Cda allestisce un piano di liquidità e una valutazione della situazione economica, se si evincono rischi d’insolvenza convoca un’assemblea e propone misure di risanamento.

