Aggregazione di Arogno, tutte le strade sono aperte

Oltre la metà degli aventi diritto di voto di Arogno hanno sottoscritto una petizione al Gran Consiglio affermando di essere favorevoli a un’aggregazione con Maroggia, Melano e Rovio: è notizia di giovedì, ed è notizia che ha scaldato gli animi in paese. Questo dopo che l’idea era stata bocciata in votazione consultiva il 18 ottobre scorso dal 53% di chi ha votato. In paese dunque c’è ora una maggioranza, seppur contenuta a cui la proposta piace. Ma questo non significa ancora che l’aggregazione si farà, e in comune non mancano le voci contrarie.

«Il paese è diviso»

«Sull’aggregazione il paese è diviso», afferma Emanuele Stauffer, candidato ad aprile per la lista civica Arogno 2021, nata proprio a seguito del no all’aggregazione, con l’intenzione di smetterla di parlarne e iniziare piuttosto...