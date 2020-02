Negli scorsi giorni la Commissione per l’aggregazione in Val Mara (Arogno, Rovio, Maroggia, Melano e Bissone) ha formalmente chiesto a Bissone di abbandonare il progetto, ed è stata assecondata. Come comunicatoci dal sindaco Andrea Incerti, Bissone invierà proprio domani una lettera al Consiglio di Stato chiedendo di essere esclusa dal progetto aggregativo: «Se, come sembra, da...