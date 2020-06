Agno pianifica e chiude a nuovi centri commerciali

Esattamente dieci anni ad Agno 3.126 persone firmavano una petizione per chiedere che Coop e Migros abbandonassero i loro progetti di costruire nuovi centri commerciali in zona aeroporto (la seconda sul terreno dell’ex hotel La Perla, che sarebbero stato demolito), nonché un terzo progetto residenziale. A maggio 2010 la questione finì d’urgenza sui tavoli del Consiglio comunale, il quale chiese al Municipio di «mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare l’aggravamento della situazione attuale e per escludere la realizzazione di nuovi generatori di traffico». Ne seguì, a ottobre, l’istituzione di una zona di protezione per ripensare la pianificazione dell’area, cosa che comportò il ritiro o il respingimento delle domande di costruzione negli anni successivi. Dieci anni dopo, al termine...