Mauro Massoni, a Lugano dal 2018, ha avuto modo di conoscere l’operato e l’impegno profuso dal presidente della Navigazione Lago di Lugano: imprenditore lungimirante e di grande capacità non solo nel campo dei trasporti ma anche in quello finanziario. Ricordiamo ad esempio l’impegno con la Camera di commercio italiana in Svizzera di Zurigo e la Camera di commercio svizzera in Italia a Milano.