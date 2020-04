La Confederazione - stando al gruppo Tamedia - potrebbe garantire prestiti per 1,5 miliardi a Swiss. Ma c’è chi storce il naso. Per esempio il presidente dell’ormai ex CdA di Lugano Airport Marco Borradori. «Da un profilo macroeconomico, tenendo conto dei posti di lavoro e dell’importanza di Swiss per Kloten, la decisione è comprensibile. Ma occorre anche ricordare che Swiss ha abbandonato il volo Lugano-Zurigo alla prima difficoltà. E non è la prima volta che Berna corre in suo soccorso. Swiss dovrebbe ricordarsene, tutelando le particolarità elvetiche anche se non sono proprio redditizie». L’assemblea degli azionisti di Lugano Airport SA, lo ricordiamo, ha decretato ufficialmente lo scioglimento e la messa in liquidazione della società che gestisce lo scalo di Agno.