Al processo per la presunta truffa dei crediti COVID, il procuratore pubblico Daniele Galliano ha chiesto tre anni di detenzione, di cui dieci mesi da espiare, più una multa, più l’espulsione per sette anni, nei confronti del quarantasettenne italiano di origini saudite che avrebbe gonfiato i bilanci delle sue due società per ottenere gli aiuti (in totale 660 mila franchi, gran parte dei quali già restituiti) stanziati dalla Confederazione per contrastare gli effetti della pandemia. Per gli altri due imputati, un contabile e un fiduciario ticinesi, sono state chieste pene detentive minori, interamente sospese, più multa che andrà da un minimo di 5 a un massimo di 20 mila franchi. Le difese, dal canto loro, hanno evidenziato la mancanza di estremi per sostenere l’accusa di truffa. L’avvocato del quarantasettenne si è battuto per una riduzione di pena, mentre gli altri due legali per l’assoluzione dei loro assistiti. La sentenza è attesa per domani alle 16.30.