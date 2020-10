Al Ciani Lugano si scrive una pagina della storia della cucina svizzera

Due amici, due grandi nomi della cucina elvetica: André Jaeger e Dario Ranza hanno regalato al pubblico di S.Pellegrino Sapori Ticino un appuntamento di alta cucina, mercoledì 14 ottobre, che è anche un messaggio ai professionisti emergenti nel panorama ristorativo: fare squadra è sempre un valore aggiunto. Con un percorso gastronomico di sei portate, suddivise in tre piatti d’autore per ognuno dei due chef, gli ospiti della serata hanno potuto sperimentare le sfumature orientali della cucina di Jaeger, grande viaggiatore nell’Est e da sempre appassionato dei sapori d’Oriente. I piatti di Dario Ranza, executive chef del Ristorante Ciani Lugano, e da decenni una delle figure più conosciute e influenti della ristorazione ticinese, hanno raccontato di una grande passione per il territorio e i suoi prodotti d’eccellenza. Portata dopo portata, i nettari dell’azienda Zanini hanno accompagnato il percorso, scegliendo di proporre in abbinamento Castello Luigi Bianco, in diverse annate e Castello Luigi e brillantemente presentati al pubblico da Luigi Zanini Jr.