Se vi siete sentiti osservati nelle ultime settimane passeggiando per Lugano non siete soli. La città si è riempita di occhi. Occhi profondi, occhi che interrogano. Stiamo parlando di «Tornare a vedere» la nuova campagna per la stagione del LAC Lugano Arte e Cultura, raccontata con collages creati ad hoc dall’artista del Luganese Sir Taki. Collages raffiguranti un occhio che viene occupato da figure umane che ne amplificano la visione, la filtrano o la ostruiscono.

Il progetto si declina in diversi cartelloni pubblicitari, tre programmi di stagione (teatro, musica, danza), ma anche animazioni per sito web e social. Per la prima volta il LAC si è affidato a un artista ticinese per curare l’immagine che accompagnerà l’intera stagione artistica. Ticinese anche Alan Alpenfelt, che ha collaborato...