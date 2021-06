(Aggiornato alle 15.51) Hanno fatto e stanno facendo molto discutere le scritte sui muri apparse durante la manifestazione degli autogestiti a Lugano. La polizia ha parlato, in un comunicato, di «una cinquantina di danneggiamenti» fra cui una vetrata infranta. L’UDC Lugano ha subito condannato i vandalismi, chiedendo che «CSOA e sinistra» paghino per «i danni causati». Gli stessi autogestiti, più volte durante il corteo, avevano preso le distanze dagli imbrattamenti e lanciato un appello: «Abbiamo saputo che c’è un gruppo di Black bloc che sta facendo danneggiamenti. Smettetela. Noi tutti ci distanziamo. Così abbiamo solo da perderci». Oggi, intanto, un gruppo di ragazzi ha deciso di ripercorrere il percorso del corteo di ieri e provare a ripulire, dove possibile, le scritte. Un gesto indubbiamente carino e nobile. Che però non è «piaciuto» granché alla Polizia comunale, prontamente intervenuta per ricordare ai ragazzi che è vietato intervenire su immobili privati. Anche perché, hanno spiegato gli agenti, il rischio è quello di creare ulteriori danni. Dopo circa 250 metri di corteo «bis», dunque, i ragazzi stanno pensando di ripulire soltanto le scritte su suolo pubblico o abbandonare del tutto l’iniziativa.