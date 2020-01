In mattinata sono stati illustrati due grandi progetti che stanno finalmente decollando. Il primo riguarda gli interventi di depurazione che rientrano nell’ambito del Patto per la Lombardia. Il progetto esecutivo di risanamento e miglioria della rete fognaria dei tre comuni che si affacciano sul Ceresio (Porto Ceresio, Brusimpiano e Lavena Ponte Tresa) è stato approvato e i lavori inizieranno ad aprile (la durata prevista è di circa 18 mesi). «Lo scopo è ridurre al minimo le possibilità che acqua non depurata arrivi al nostro lago», spiega Santi. Il secondo riguarda invece l’aggiornamento del progetto Interreg Acqua che vede il DT come capofila elvetico e la provincia di Varese come capofila italiano e prevede la mappatura della rete fognaria dei comuni che confinano con i tre citati prima in vista di lavori di miglioria. Oltre alle diverse autorità italiane, a Porto Ceresio erano presenti anche Fabio Schnellmann in rappresentanza del Gran Consiglio e Tiziano Putelli del Dipartimento del Territorio.