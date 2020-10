Al Meta ceviche sì, ma di lago

Il piatto più “coraggioso” del menu è stato il Ceviche di salmerino. “Una vera sfida per me – dichiara Bellanca – perché in questo momento particolare in cui non si può viaggiare ho scelto una ricetta tipica dei Paesi dell’America Latina e l’ho realizzata con un ingrediente locale tipico: il salmerino. Accompagnandolo con un crumble di farina bona e dell’uva americana, materie prime altrettanto rappresentative del nostro territorio, ho voluto dare risalto ad un prodotto svizzero di grande qualità, usandolo come base per una ricetta che solitamente viene realizzata con prodotti di mare. Insomma, il mio era un omaggio al lago, proprio ora che anche il Meta ha una finestra panoramica sul Ceresio”.