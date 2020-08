Attiva da quasi due decenni per i diritti dei suoi concittadini nella Svizzera italiana, Marinela Somazzi Safta lascia la carica di console onorario di Romania a Lugano, che assunse ufficialmente nel luglio del 2006. «Resto a disposizione fin quando sarà trovato il mio successore», afferma in quest’intervista di commiato, ricordando alcune tappe importanti.

«Il ruolo di console onorario mi fu conferito in seguito agli accordi tra Romania e Svizzera del 2006. In realtà venne suggellata una collaborazione di due anni come assistente consolare di carriera. Tra il 2004 e il 2006, infatti, organizzavomensilmente (a mie spese), il servizio consolare a Lugano, affinché i miei concittadini potessero risolvere le loro pratiche senza spostarsi a Berna. Purtroppo, dopo il termine dei mandati del console e dell’ambasciatore di allora, il servizio cessò. I successori non rinnovarono gli accordi con il DFAE e diventò complicato seguire le nuove regole per un servizio consolare fuori dalla sede ufficiale. Nel luglio 2006 mi fu conferita la conduzione del Consolato onorario della Romania di Lugano, con giurisdizione in Ticino e nei Grigioni. L’artefice della mia nomina fu l’ambasciatore Ioan Maxim, fu lui il mio mentore».