Al parco Guidino di Paradiso sta rifiorendo un’idea. Ruota tutto attorno al rustico danneggiato da un incendio due anni fa e che il Comune ora vuole sistemare, o meglio «deve» sistemare. Chiedendo al Consiglio comunale un credito urgente di 90 mila franchi per il progetto definitivo e la domanda edilizia, il Municipio spiega che l’intervento è legato a una precisa richiesta dell’assicurazione. Quest’ultima si era detta disposta a indennizzare Paradiso con 85 mila franchi, di cui 3.600 anticipati per i primi lavori di messa in sicurezza, ma a condizione che lo stabile fosse ricostruito entro l’agosto del 2020, o almeno che l’opera fosse in fase avanzata. L’Esecutivo ha preso questa strada e se tutto filerà liscio il rustico del Comune si sarà salvato non una, ma due volte. Una dalle fiamme e...