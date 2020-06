Dopo la chiusura forzata di quasi tre mesi la destinazione turistica luganese sarà nuovamente accessibile ogni giorno da mattino a sera a partire da sabato 6 giugno. «Funicolare e Ristorante Vetta saranno in esercizio nel pieno rispetto delle norme di protezione contro il coronavirus con sicurezza ed igiene», fanno sapere i gestori in un comunicato alla stampa. Diverse iniziative temporanee o permanenti pianificate per sottolineare il 130. anniversario hanno però dovuto essere annullate e sono state posticipate a data da definire. Ad inizio anno è stata realizzata la posa di 9 fiammanti tavole sinottiche, atte a valorizzare gli spettacolari punti panoramici che si trovano in cima al monte, cui si è aggiunto il restauro delle due storiche tavole del 1902 incise su rame che il visitatore trova sul tettuccio della chiesa. Dopo il successo riscontrato dalla mostra fotografica «Nudo&Crudo», gli spazi del Ristorante Vetta accoglieranno anche una iniziativa dedicata al Pan di zucchero della Svizzera. «San Salvatore 4x4» è il titolo della nuova esposizione frutto di un progetto fotografico di Stefano Crivelli.