Brusca frenata in via La Santa. Il complesso residenziale e alberghiero progettato da Artisa sul terreno delle ARL non convince il Cantone. A dire no è l’Ufficio della natura e del paesaggio, secondo cui gli edifici previsti non s’inserirebbero nel contesto «in maniera ordinata e armoniosa», come impone la Legge sullo sviluppo territoriale. L’idea del gruppo immobiliare è quella di demolire il deposito usato un tempo per la ferrovia Lugano-Cadro-Dino e di costruire uno stabile con un hotel da 110 camere, 100 appartamenti a pigione moderata, un bar e un ristorante. Investimento: 45 milioni, di cui un terzo per acquistare il terreno dalle ARL, con cui Artisa ha firmato un diritto di compera tuttora valido. La palla è nel campo della Città, che deve esprimersi sulla domanda edilizia. Dovrà tenere...