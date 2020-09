Negli scorsi giorni è stata rilevata, in particolare nella zona del golfo di Agno, un’importante fioritura algale. La balneazione e l’abbeveramento di cani sono fortemente sconsigliati in acque con forte presenza di alghe. Lo comunica il Laboratorio cantonale, sottolineando che le analisi effettuate dall’Istituto scienze della Terra della SUPSI hanno confermato la presenza di Microcystis aeruginosa nel Ceresio. Si tratta di un’alga azzurra naturalmente presente nel Lago di Lugano in grado di produrre tossine (chiamate microcistine) che, se presenti in gran numero, possono indurre razioni allergiche cutanee o sintomi gastrointestinali. Le particolari condizioni metereologiche che hanno caratterizzato questo periodo ne hanno favorito l’accumulo presso alcune spiagge. Le zone caratterizzate dagli accumuli possono cambiare molto velocemente in base agli influssi metereologici (vento, correnti, ecc.) e quindi interessare diversi punti del lago.