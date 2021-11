Immaginate: state leggendo queste righe a casa vostra, quando suona il campanello. È la Polizia, che vi comunica che siete sospettati di aver commesso atti molto gravi e pertanto siete in stato di fermo. L’abitazione viene perquisita a caccia di prove e voi venite interrogati per oltre sei ore. Professate la vostra innocenza ma, prima che gli inquirenti accertino quello che in cuor vostro sapete benissimo e vi scagionino, passa qualche mese. Questo periodo, con che stato d’animo lo vivreste? Con quanta lucidità?

Poca, almeno nel caso approdato oggi davanti alla Corte delle assise correzionali presieduta dal giudice Marco Villa. Alla sbarra vi era infatti un 65.enne accusato di tentata coazione, ripetuta discriminazione e incitamento all’odio, ripetuta minaccia, ripetuta diffamazione e ripetuta ingiuria. Tutto ai danni di un’avvocata del Luganese: una professionista che patrocinava la persona alla base delle pesanti accuse (poi rivelatesi completamente infondate) mosse all’uomo. Accuse che avevano avuto importanti ripercussioni sulla sua vita, seppur temporanee.

«Reazione di pancia»

In questo contesto l’uomo ha sfogato la propria frustrazione sulla legale, inviandole numerose e-mail contenenti insulti e minacce. Missive in cui di volta in volta metteva in copia per conoscenza il consigliere di Stato Norman Gobbi, i vertici della Polizia cantonale, le Autorità regionali di protezione, alcuni giudici e alcuni colleghi dell’avvocata. «Volevo che tutto il cantone sapesse che avevo ricevuto una denuncia infamante e speravo che agendo così qualcuno facesse qualcosa - ha detto in aula il 65.enne. - È stata una reazione di pancia».

Reazione che l’ha portato a scrivere cose come «che tu sia maledetta, sarò l’incubo della tua vita», o «chi fa del male ai miei affetti riceverà del male ai suoi affetti». Tanto che la legale, ha spiegato la sua patrocinatrice Marie Zveiger, ha preso misure affinché l’uomo non potesse venire per caso a conoscenza del suo indirizzo di casa: «Ancora oggi non sembra aver compreso la gravità di quanto ha fatto, né si è detto dispiaciuto per ciò».

Questione di numeri

In aula il 65.enne, difeso dall’avvocato Tuto Rossi, ha in sostanza riconosciuto i fatti (ma non se ne è mai scusato durante il dibattimento) e ha detto che il suo scopo era anche quello di spingere la legale a rinunciare all’incarico, ma per la Corte non tutti i reati prospettati dall’accusa (promossa dalla procuratrice pubblica Francesca Piffaretti-Lanz, che per queste fattispecie ha chiesto una pena detentiva sospesa) sono in realtà realizzati. Le minacce, ha detto Villa, ci sono sì state, ma la situazione non è stata di un’intensità tale da giustificare la tentata coazione.

Né la Corte ha ritenuto il reato di discriminazione e incitamento all’odio, per una questione di numeri. Villa ha infatti citato delle sentenze del Tribunale federale e della Corte d’appello ticinese su casi simili per vedere a che punto è soddisfatto il principio della pubblicità. Vale a dire a quante persone è stata riferita questo tipo d’offesa. Ne è risultato che se fossero state una quarantina vi erano i presupposti, ma che se fossero state una mezza dozzina no. E, tutto sommato, Villa ha sancito che in questo caso le persone in copia alle e-mail non erano in numero sufficiente a configurare il reato. Le affermazioni lesive scritte dall’imputato riguardavano la sfera sessuale della legale.

La Corte, infine, ha confermato il reato di diffamazione e quella di ingiuria, ma non per tutte le fattispecie. L’uomo è quindi stato condannato a una pena pecuniaria pari a 90 aliquote, sospesa condizionalmente per due anni. Oltre a otto mesi sospesi per reati finanziari e di circolazione.

Gli altri reati

Il 65.enne era infatti a processo anche per reati penalmente più gravi di quelli lesivi dell’onore. In particolare per aver causato un incidente alla guida a Bioggio perché ubriaco (fatto non contestato). Inoltre doveva rispondere di tre imputazioni legate al fallimento di un bar che gestiva: cattiva gestione, omissione della contabilità e favori concessi a un creditore. Imputazioni legate al fatto che - con l’azienda già in forte situazione debitoria - per tre volte in qualità di amministratore unico si era auto-assegnato gettoni di presenza per complessivi 30.000 franchi. Ipotesi contestate dalla difesa ma ritenute dalla Corte, che l’ha condannato come detto a 8 mesi di carcere sospesi.

