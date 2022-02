All’aeroporto c’è ancora speranza per il volo Lugano-Ginevra

Da quasi tre anni - da quando Swiss rinunciò al collegamento con Kloten - a Lugano mancano i voli di linea. E la pandemia non ha di certo incoraggiato gli investitori. Si tratta dunque di un segmento su cui Lugano non punta più? «In realtà - spiega il direttore Davide Pedrioli - ci sono sempre contatti. E ci sono società interessate a ripristinare soprattutto il Lugano-Ginevra, magari con aerei più piccoli (per esempio i Beechcraft 1900, ndr)». Trattative che potrebbero andare in porto, ma è difficile che il volo torni ad essere offerto prima di dicembre. Il ripristino di un collegamento di un volo di linea resta comunque anche tra gli obiettivi del Municipio. «E allo scalo - conferma Pedrioli - abbiamo fatto di tutto per non smantellare questo servizio ed essere in grado di tornare a fornirlo...