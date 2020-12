La proclamazione dei diplomi della Facoltà di scienze economiche dell’USI si è svolta in due parti, giovedì 3 dicembre per i diplomi di Bachelor e venerdì 4 dicembre per quelli di Master. Nelle due sessioni, in modalità digitale con diretta streaming dall’Aula magna del Campus Ovest di Lugano, sono stati proclamati i nomi di 176 neolaureate e neolaureati, di 20 nazionalità diverse, e sono stati assegnati alcuni premi per le migliori medie finali.

Le due sessioni, introdotte dalle note blues suonate dal gruppo ticinese Hotlanta e condotte da Giada Marsadri, sono state aperte dal Rettore dell’USI Prof. Boas Erez, seguito dal discorso del Decano della Facoltà Prof. Gianluca Colombo e dall’intervento della responsabile del Servizio carriere e alumni Silvia Invrea.

La proclamazione dei diplomi delle 70 neolaureate e neolaureati di Bachelor in Scienze economiche, a cura del Direttore del Bachelor Prof. Nikolaus Beck, è avvenuta nel pomeriggio di giovedì 3 dicembre. Venerdì 4 dicembre sono stati proclamati 106 diplomi di Master in Scienze economiche, di Master interfacoltà (i percorsi di studio congiunti con la Facoltà di comunicazione, cultura e società dell’USI) e di Master of Advanced Studies.

Alla proclamazione dei diplomi è seguita anche l’assegnazione di alcuni premi per i migliori risultati ottenuti al Bachelor e al Master:

Premio 100° ABT per la migliore media al Bachelor in Scienze economiche, proclamato da Franco Citterio, Direttore dell’Associazione bancaria ticinese:

-Alberto Facchinetti

Premio EFG Pietro Balestra per la miglior media nelle materie quantitative:

- Riccardo Cosenza

Premio 100° ABT per la migliore media di Master, proclamato da Franco Citterio, Direttore dell’Associazione bancaria ticinese:

- Lorenzo Barisone

Premio dell’Associazione Svizzera dei Quadri (ASQ) per la miglior tesi nel Master in Management, proclamato da Francisco Caratti, Vice presidente ASQ:

- Tommaso Felippone

Al termine delle due cerimonie gli interventi di alcune neolaureate e neolaureati USI: per il Bachelor in Scienze economiche è intervenuta Giorgia Tesser, mentre per i programmi di Master sono intervenuti Brian Wullimann (Master in Management) e Phoebe Staenz (Master in Finance).

Segue l’elenco completo delle neolaureate e dei neolaureati, in ordine alfabetico e con indicazione della nazionalità, suddivisi per percorso di studio.

BACHELOR

Bachelor of Arts in Scienze economiche

1. Abbruscato Chiara, Italia

2. Amante Iervolino Pasquale, Italia

3. Bai Cesare, Italia

4. Basilico Lodovico Giuseppe Maria, Italia

5. Bellone Massimiliano Alberto, Italia

6. Belometti Simone, Svizzera

7. Bernasconi Alec Joseph, Svizzera

8. Bernasconi Martino, Svizzera

9. Berra Gabriele, Italia

10. Bianchi Federico, Italia

11. Bianchi Patrizia, Svizzera

12. Bohl Nishiyama Joshua Gabriel, Svizzera

13. Caduff Valentina, Svizzera

14. Capitani Leonardo, Italia

15. Cardinali Alessandro, Italia

16. Caruso Mattia, Svizzera

17. Caudana Alessia, Italia

18. Ciscato Geremia Ernesto Teobaldo, Svizzera

19. Colucci Francesco, Italia

20. Cosenza Riccardo, Italia

21. Crippa Andrea Matteo, Svizzera

22. Criscione Cesarina, Italia

23. D’Aprile Valentina, Svizzera

24. Darino Francesco, Italia

25. Debernardis Niccolò, Svizzera

26. Dejbakhsh Jasmin, Italia

27. Ehsan Zoaib, Italia

28. Elicio Francesca, Italia

29. Facchinetti Alberto, Italia

30. Faccin Gastone, Italia

31. Fazzuni Ylenia Nicole, Svizzera

32. Ferrari Oliver, Svizzera

33. Fieni Nicole Francesca, Svizzera

34. Fontana Paolo, Italia

35. Gavazzi Matteo, Italia

36. Giannetta Petra, Svizzera

37. Gilardoni Arianna, Italia

38. Ianieri Stefano Donato, Svizzera

39. Imperato Giacomo, Svizzera

40. Invernizzi Jacopo, Italia

41. Iosub Beatrice Ioana, Italia

42. Isella Larissa, Italia

43. Lazzari Alessia, Italia

44. Longo Giorgio, Italia

45. Luculli Elia, Italia

46. Manzocchi Nicola, Svizzera

47. Manzolini Mattia, Svizzera

48. Massa Ludovica, Italia

49. Montesin Luca, Italia

50. Moretti Maria Chiara, Italia

51. Pallickel Serena, Svizzera

52. Palomba Lucia, Italia

53. Passano Andreas, Italia

54. Pavlovic Valentina, Serbia

55. Pedotti Celine, Svizzera

56. Pedrini Oliver, Svizzera

57. Pietrafesa Sara, Italia

58. Porro Giovanni, Italia

59. Rezzonico Chiara, Italia

60. Roncaglia Marco, Italia

61. Rossi Giorgia, Svizzera

62. Santarelli Alessandro Angelo, Italia

63. Sardella Francesca, Italia

64. Sare Suzan, Svizzera

65. Stella Amanda, Italia

66. Tesser Giorgia, Italia

67. Trojani Cecilia, Svizzera

68. Vanini Pietro, Italia

69. Viganò Chiara, Italia

70. Xausa Luca, Svizzera

MASTER

Master of Science in Economics, Major in Banking and Finance

1. Bellantoni Antonio, Italia

2. Borrelli Andrea, Italia

3. Gaduel Tetteng Thaloka, Sudan del Sud

4. Kiladis Oliver, Svizzera

5. Stefanini Carlotta, Italia

6. Talishinskaya Ramina, Azerbaigian

Master of Science in Economics, Major in Finance

1. Barresi Luca, Italia

2. Borsellino Federico Manfredi, Italia

3. Brignoli Davide, Italia

4. Campforts Lise, Belgio

5. Carraro Lorenzo, Italia

6. Castiglioni Matteo, Italia

7. Dal Zotto Luca, Italia

8. Erroi Lorenzo, Italia

9. Ferrero Stefano, Italia

10. Kercheva Reneta, Bulgaria

11. Legge Robert Dominik, Germania

12. Mallo Gianmarco, Italia

13. Montemurro Paolo, Italia

14. Moro Stefano, Svizzera

15. Pucar Nicola, Svizzera

16. Ramazzina Giacomo, Italia

17. Staenz Phoebe, Svizzera

Master of Science in Economics, Mphil in Finance

1. Yin Jingwen, Cina

Master of Science in Economics and Communication, Major in Financial Communication

1. Giglio Alessya, Svizzera

2. Giudici Davide, Italia

Master of Science in Economics, Major in Management

1. Avci Demet, Italia

2. Berclaz Aline, Svizzera

3. Bianchini Federico, Svizzera

4. Binyatova Ulduz, Azerbaigian

5. Bonazzi Diego, Italia

6. Borghi Riccardo, Italia

7. Burri Annina, Svizzera

8. Capizzi Marco, Italia

9. Choudhary Ghazala Anwar, Svizzera

10. Ciroldi Matilde, Italia

11. Dandrea Veronica, Svizzera

12. Du Ziyan Lorenzo, Italia

13. Felippone Tommaso, Italia

14. Ferrari Davide, Svizzera

15. Flenova Anna, Russia

16. Gallizioli Jessica, Svizzera

17. Garcia Hashigoshi Cuschnir Adriana, Brasile

18. Gavazzi Edoardo Giuseppe, Italia

19. Grasso Giacomo, Italia

20. Hettiarachchi Dilan, Stati Uniti

21. Huaman Espinoza Jorge, Perù

22. Leone Giacomo, Italia

23. Lillia Barbara, Italia

24. Luraschi Lorenzo, Svizzera

25. Magnani Rachele, Italia

26. Mancuso Michele, Italia

27. Marzorati Martina, Italia

28. Meier Alexandra, Svizzera

29. Motetta Amedeo, Italia

30. Muscionico Alessandro, Svizzera

31. Ostini Beatrice, Italia

32. Ponzoni Alessandro, Italia

33. Pozzoli Giulio, Italia

34. Quadri Luca, Svizzera

35. Rodolfi Federico, Italia

36. Sghedoni Jacopo, Italia

37. Tettamanti Gloria, Italia

38. Vanini Alessio, Italia

39. Ventura William, Italia

40. Wullimann Brian, Svizzera

41. Zanconato Erik Umberto, Italia

Master of Arts in Economics and Communication, Major in International Tourism

1. Abdul Muhusin Maha, Maldive

2. Albano Mattia, Italia

3. Battino Fiammetta, Italia

4. Brambilla Benedetta, Italia

5. Corbella Elena, Italia

6. Etter Gisela, Svizzera

7. Ferrari Camilla, Italia

8. Frigerio Giorgia, Svizzera

9. Kola Viola, Albania

10. Kolesnyk Zlata, Ucraina

11. La Cagnina Sara, Italia

12. Marino Silvia, Italia

13. Mauguière Sabine, Francia

14. Miliazza Matilde, Italia

15. Psallidas Ioannis, Grecia

16. Razavi Fouzie, Afghanistan

17. Rebai Giulia, Svizzera

18. Wandowo Agam Rifidikan Tejo, Indonesia

Master of Arts in Economics and Communication, Major in Public Management and Policy

1. Cecconello Emanuela, Italia

2. Girgis Seline, Svizzera

3. Lanfranconi Alex, Svizzera

4. Langsch Brigitte, Svizzera

5. Lorusso Rossella, Italia

6. Pagano Adriana Ximena, Svizzera

7. Rusconi Stefano, Svizzera

8. Volpe Martina, Italia

Master of Science in Economics, Major in Economic Policy

1. Albertini Mattia, Italia

2. Gwolitya Kitty Anita, Uganda

3. Kraushaar Giovanni, Svizzera

4. Sturaro Anna, Italia

Master of Science in Scienze economiche, Specializzazione in Economia e politiche internazionali

1. Amato Letizia, Svizzera

2. Galbusera Elena, Italia

3. Romano Flavio, Italia

4. Schivardi Mila, Italia

Master of Advanced Studies in Economia e Management sanitario e sociosanitario

1. Dipetto Laura, Svizzera

2. Gianora Letizia, Svizzera

3. Leoni Ester, Italia

4. Manserra Massimo, Svizzera

5. Ziella Valentina, Svizzera

