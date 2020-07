«Alla foce nessun problema, ma gli assembramenti...»

È un bilancio tutto sommato positivo quello stilato dalla Città e dalla polizia comunale sul primo fine settimana alla «nuova» foce del Cassarate. Da giovedì scorso, infatti, è stata introdotta una nuova formula di fruizione. Se gli ingressi sono rimasti contingentati dal giovedì al sabato dalle 21 alla 1, la domenica dalle 21 a mezzanotte (si riserva su prenota.lugano.ch) ed è stato confermato il divieto di introdurre bottiglie di vetro, le novità riguardano gli eventi e il bar. La Città propone ora tutte le sere interessate dalla misura un evento con 300 posti a sedere (il numero massimo consentito per legge). Con le animazioni, inoltre, è stato possibile mettere in funzione un baretto che serva da bere e da mangiare (altrimenti la legge non lo permetterebbe). La buvette viene gestita a rotazione...