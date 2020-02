Il nuovo incaricato comunale della protezione dei dati è stato nominato oggi dal Municipio di Lugano. Si tratta di Roberto Muttoni, giurista e titolare di un Certificate of Advanced Studies in protezione dei dati eseguito alla SUPSI. Il suo compito sarà quello di vegliare sul rispetto delle normative relative alla privacy dei cittadini e dei collaboratori della Città. Si occuperà quindi di videosorveglianza, biometria, sicurezza informatica e della progressiva digitalizzazione dell’amministrazione comunale. Sarà inoltre competente per il trattamento e il rispetto della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali. I cittadini che intendono far valere i loro diritti in materia (ad esempio, l’accesso, il blocco e la cancellazione di un’elaborazione illecita) dovranno rivolgersi quindi al nuovo incaricato comunale. Una funzione, quella assegnatogli dal Municipio, che Muttoni ha già esercitato nell’Amministrazione federale tra il 2006 e il 2017 e in quella comunale dal 2018.