Se esistesse una classifica delle domande che creano più imbarazzo in Svizzera, «quanto guadagni?» sarebbe probabilmente nelle prime posizioni. «C’è una cultura del segreto salariale che porta a considerarlo parte non solo della sfera privata, ma quasi della sfera intima» diceva tempo fa in un’intervista a Swissinfo Roman Graf, collaboratore scientifico dell’Osservatorio universitario dell’impiego di Ginevra. Alcuni vorrebbero che questa coltre di riserbo sparisse, mentre per altri è giusto così. Del resto, direbbero questi ultimi, i soldi che riceviamo sono pur sempre qualcosa di personale. Se quei soldi appartengono alla collettività, però, il discorso cambia. O almeno, dovrebbe cambiare. Non è stato così quando abbiamo chiesto al Municipio di Lugano a quanto ammontano i compensi (o gettoni)...