Alla ricerca dei raggi del sole per acchiappare energia

Pensate alle pagine di un libro che si muovono da una parte all’altra grazie al soffio del vento. Questo concetto applicatelo a un sistema dotato di componenti mobili che seguono l’orientamento del sole e che riesce a coniugare sostenibilità ambientale, innovazione architettonica e funzionalità energetica. Il risultato è l’innovativo impianto fotovoltaico della Franklin University, un gioiello che regalerà energia al nuovo campus dell’ateneo di Sorengo il cui cantiere è stato avviato nel maggio del 2019. La particolarità? È il primo impianto fotovoltaico in Europa dotato di componenti che seguono il sole.

Una funzione double face

Il sistema che verrà installato, frutto della collaborazione tra l’Università, le Aziende Industriali di Lugano (AIL) - finanziatore del progetto - nonché la SUPSI e diversi altri partner locali del settore, è una prima europea, dicevamo. Sì, perché sarà in grado di immagazzinare energia grazie a delle lamelle posizionate sulla facciata dell’edificio (la cui struttura allude alla stratificazione delle pagine di un libro) che si muoveranno in autonomia e si posizioneranno sempre in maniera tale da approfittare al massimo dei raggi del sole. In un colpo solo assolveranno una duplice funzione: la prima, garantire l’ombreggiamento e l’oscuramento degli spazi interni all’edificio. La seconda, massimizzare la produzione di energia rinnovabile che sarà poi utilizzata direttamente per alimentare le esigenze dello stabile.

Ma non è tutto. L’edificio si doterà anche del sistema «Solar Cloud» delle AIL, che consentirà di ottimizzare l’impianto fotovoltaico immagazzinando l’energia per restituirla quando sarà più necessario, come ad esempio nelle ore in assenza di sole.

Non poche difficoltà

Il perdurare della crisi pandemica e la carenza di materie prime a livello globale, unitamente ai vari ritardi che ne conseguono dal punto di vista dell’approvvigionamento, hanno causato non poche difficoltà allo sviluppo del progetto. E le AIL, insieme all’impresa generale di costruzione, sono state anch’esse colpite causando dei ritardi nell’avanzamento dei lavori. La tabella di marcia per il montaggio e l’installazione dell’impianto fotovoltaico indica (salvo cambi di programma) il prossimo aprile come nuova data d’avvio. L’obiettivo è comunque quello di regalare alla Franklin l’energia solare a partire da questa estate. A queste sfide si sono sommate anche quelle progettuali, in particolare tentare di coniugare le esigenze architettoniche con quelle meccaniche.

Edifici del futuro

Essendo una tecnologia ancora poco conosciuta, il nuovo impianto gode di un importante sostegno da parte dell’Ufficio federale dell’Energia che l’ha incluso tra i progetti speciali di ricerca. In buona sostanza si tratta di un fondo messo a disposizione proprio per analizzare e studiare quelle tecnologie ancora poco conosciute oppure in fase di sperimentazione che in un futuro potrebbero portare benefici ad altri edifici a dipendenza dei vantaggi misurati in termini di efficienza energetica.

«Un evento storico»

Ma facciamo un passo indietro di tre anni e ricordiamo il primo simbolico colpo di pala che ha sancito l’avvio del cantiere del nuovo campus per studenti in via Ponte Tresa 18a. La decisione dell’ateneo di Sorengo di costruire un nuovo edificio è stata dettata da una parte dal costante aumento di studenti, dall’altra dalla volontà di creare una struttura innovativa sia dal punto di vista architettonico che energetico. Il nuovo stabile non sarà solo un dormitorio che ospiterà oltre trenta unità abitative supplementari, ma verrà arricchito da spazi educativi, uffici e un’area fitness, oltre a due piani di parcheggi interrati. La nuova ala sorgerà davanti a uno dei sette spazi residenziali dell’Istituto già esistenti e sarà composta da due blocchi architettonici con funzioni differenti. Il presidente del CdA della Franklin University Kim Hildebrant aveva parlato di «evento storico» e di un «passo strategico per il futuro e a favore del crescente corpo studenti»

