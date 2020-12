Venticinque anni di atti sessuali con fanciulli. Oltre cento episodi, secondo le quattro vittime (quattro anni la più piccola). Un numero imprecisato ma molto inferiore, secondo l’imputato. Sono questi i contorni del processo iniziato stamattina davanti alla Corte delle assise criminali di Lugano presieduta dalla giudice Francesca Verda Chiocchetti. Alla sbarra un uomo ticinese sull’ottantina, a lungo residente in una delle valli del Luganese, in carcere da inizio 2020. È accusato di ripetuti atti sessuali con fanciulli e ripetuta coazione sessuale.

I primi episodi, secondo l’atto d’accusa stilato dal procuratore Nicola Respini, risalgono fra il 1994 e il 1997, quando l’uomo guidava l’autopostale per il trasporto allievi. È in questa funzione, mentre si trovava al volante sul tragitto casa-scuola, che avrebbe in due occasioni toccato due giovani, che allora frequentavano la prima elementare: le faceva avvicinare alla sua postazione di guida e poi le palpeggiava. In aula l’uomo ha detto che è possibile che l’abbia fatto nei confronti di una vittima, ma che non si ricorda perché è passato tanto tempo, mentre nega il secondo episodio: «Quasi impossibile perché si dice che mi sono fatto toccare e non mi è mai piaciuto farmi toccare dagli altri».