Prodotti locali, vini del Mendrisiotto, luoghi da scoprire e osservare. Senza dimenticare una buona camminata, di 11 chilometri. È questa la ricetta di Lugano Passteggia, giunta alla sua ottava edizione. Insomma, una passeggiata enogastronomica che farà contenti tutti. Si svolgerà il prossimo 5 settembre e avrà quale sua base di partenza (e arrivo), piazza Luini – al LAC – a Lugano. «Abbiamo predisposto il percorso già presentato lo scorso anno – quando la manifestazione si è svolta in maniera più contenuta a causa della pandemia in corso, ndr – ma in senso contrario» spiega Thomas Amiconi, uno dei membri del comitato organizzatore. Otto le tappe dislocate lungo gli 11 chilometri. Si partirà, come detto, da piazza Luini e si raggiungerà Sorengo (Chiosetto).

Dopo il primo punto ‘ristoro’ si salirà a Gentilino e a Montagnola (quattro le tappe previste nel Comuni di Collina d’Oro: Centro ricreativo, roccolo di Castell, piazza Brocchi e villa Lucchini). Infine si scenderà al parco Guidino di Paradiso prima di rientrare al LAC. Ad ogni sosta, i partecipanti potranno, come accennato, degustare varie pietanze e assaggiare numerosi vini, per quest’edizione tutti provenienti dal Mendrisiotto. Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti e per tutti i palati.

Più di 350 iscritti

Il numero massimo di partecipanti è fissato a 500 persone e, rende attenti Amiconi, «le iscrizioni sono possibili solo attraverso il sito internet www.luganopassteggia.ch, sia individuali che di gruppo». Anche in considerazione del fatto che l’evento è ormai diventato «una tradizione consolidata nel Luganese», l’invito agli interessati è quello di iscriversi il prima possibile: «abbiamo già raccolto più di 350 iscrizioni», conferma Amiconi. Il prezzo è rimasto invariato: 50 franchi per gli adulti, 25 per i ragazzi dai 6 ai 13 anni (gratuito per i bambini fino ai 5 anni).

Con i mezzi pubblici

Il tracciato – la manifestazione si terrà con qualsiasi tempo –, non presenta alcun tipo di difficoltà sebbene non sia indicato per i passeggini. Per quel che riguarda gli amici a quattro zampe, nessun problema, a patto che siano al guinzaglio. E c’è anche una soluzione per chi volesse raggiungere l’evento senza utilizzare la propria auto. «L’iscrizione infatti – specifica il nostro interlocutore –, darà diritto anche al trasporto gratuito dal proprio domicilio fino a Lugano e rientro grazie alla collaborazione con Arcobaleno».

©CdT.ch - Riproduzione riservata