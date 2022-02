Sono passati poco più di cinque anni da quando si era inaugurata in pompa magna la «Terrazza del Ticino»: il nuovo atrio della stazione FFS di Lugano, dopo oltre due anni e mezzo di lavori. Qualcuno avrebbe potuto pensare che - di conseguenza - per un po’ di cantieri nella zona non se ne sarebbero più visti, ma come ben sapevano gli addetti ai lavori, il nuovo atrio non era che una tappa del processo di rinnovamento dell’area, che dopo l’aumento di capacità dovuto ad AlpTransit e alla galleria di base del Monte Ceneri, presto dovrà accomodare anche il tram-treno una sessantina di metri più sotto e un nuovo nodo intermodale del trasporto pubblico (lato Besso). Il cantiere è cominciato negli scorsi mesi e si protrarrà ancora per diversi anni. O, meglio: i cantieri. Perché nell’area sono attivi,...