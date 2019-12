Alla Vigilia di Natale si torna bambini. Un 24 dicembre reso quest’anno ancora più emozionante con il concerto di Cristina D’Avena in Piazza Riforma a Lugano. La star delle sigle dei cartoni ha animato il cuore del villaggetto, attorno a cui si sono uniti piccoli e grandi per cantare a squarciagola le canzoni della propria infanzia. Un tuffo nel passato per alcuni e il presente di molti, Cristina D’Avena sembra essere l’ingrediente perfetto per entrare nello spirito natalizio.