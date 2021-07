Anche oggi il maltempo non dà tregua al Ticino. Le forti piogge stanno causando molti disagi, in particolare nel Luganese. La Polizia Città di Lugano, a causa delle condizioni meteorologiche, ha comunicato la chiusura dei parchi cittadini per motivi di sicurezza, spiegando che sono da prevedere forti disagi al traffico a causa della chiusura di alcune strade. L’autostrada A2 è stata chiusa in entrambe le direzioni e poi parzialmente riaperta, tra Mendrisio e Lugano Sud, a causa di smottamenti. Si segnalano inoltre allagamenti a Carona, nei pressi del ristorante La Posta. A Gandria la circolazione sulla Strada cantonale è interrotta a causa di una frana poco prima della dogana, mentre la strada nei pressi del Centro commerciale Lugano Sud di Grancia è completamente allagata e un’auto è rimasta bloccata. A Paradiso l’acqua sta fuoriuscendo dai tombini sul lungolago e la zona dell’imbarcadero è allagata. Sulla strada che da Melide porta a Capo San Martino vi è stato un cedimento dei muri delle vasche di contenimento che hanno causato il riversamento sul campo stradale di diversi metri cubi di materiale e acqua, ostruendo completamente la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Melide e gli addetti del servizio manutenzione del cantone. La circolazione è completamente bloccata. A Pambio-Noranco in via Pian Scairolo verso le 9.30, è stato invece registrato il parziale crollo del tetto-pensilina di un distributore di benzina. Nella zona si segnalano pure numerosi allagamenti, dopo l’esondazione del riale Scairolo. I pompieri sono stati sollecitati su svariati fronti. Oltre Grancia, Noranco e Barbengo, segnalati disagi anche a Melide e Bissone. Gli eventi non hanno causato feriti, lo comunica la Polizia cantonale in una nota.