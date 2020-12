A causa delle condizioni meteorologiche particolarmente avverse attese nei prossimi giorni, la polizia della Città di Lugano, in collaborazione con la Divisione spazi urbani, comunica che dalle ore 23 di questa sera, mercoledì 3 dicembre e fino a nuovo avviso, tutti i parchi cittadini resteranno chiusi al pubblico. Le forti nevicate annunciate da Meteo svizzera, potrebbero infatti determinare condizioni di instabilità delle piante con il rischio di conseguente sradicamento/caduta. Pertanto la polizia invita la popolazione a voler evitare le soste in prossimità di alberature o spazi verdi della Città, ulteriori aree potranno essere chiuse qualora ritenuto necessario.



In particolare i parchi interessasti sono:

- Parco Ciani

- Parco Florida

- Villa Costanza

- Parco Tassino

- Parco San Michele

- Villa Heleneum