Il 4 ottobre all’Hotel Splendide Royal di Lugano, si è svolto il Grand Opening SPST 2021 dedicato agli Swiss Deluxe Hotels, con 39 tra i migliori hotel 5 stelle in tutta la Svizzera, oltre a chef di grande spessore. Lo chef di casa Domenico Ruberto, che ha ricevuto la sua prima stella Michelin proprio quest’anno come riconoscimento alla sua instancabile ricerca dell’eccellenza, ha ospitato Heinz Rufibach del Grand Hotel Zermatterhof, Luigi Lafranco del Riffelalp Resort 2222M Zermatt e Marco Ortolani de La Réserve Eden au Lac Zürich. Un menu superlativo con ingredienti stagionali legati all’autunno, in particolare una sella di capriolo in una insolita versione di alta gastronomia.