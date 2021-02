(Aggiornato alle 21.22) Fernando Alonso è stato investito da un’auto mentre si allenava in bicicletta a Viganello in via La Santa, poco distante dalla Lidl. ll pilota spagnolo è stato subito soccorso e ricoverato in ospedale per accertamenti, ma i primi esami avrebbero evidenziato possibili fratture. Alonso avrebbe perso due denti e riportato un taglio al labbro. Il pilota due volte campione del mondo di Formula 1 con la Renault nel 2005 e nel 2006, potrebbe rischiare di dover saltare l’inizio della stagione 2021.