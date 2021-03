Alto tenore di vita grazie ai furti nei bar, nei ristoranti e in discoteca

Sigarette, superalcolici, bottiglie di vino e champagne, attrezzatura musicale. Ma pure una lavatrice e un’asciugatrice, senza comunque disdegnare il denaro contante. Per un ammontare di diverse decine di migliaia di franchi. È questo il tipo di bottino a cui mirava il 23.enne cittadino italiano residente nel Malcantone comparso questa mattina davanti alla Corte delle assise correzionali di Lugano. Lungo l’elenco di episodi – commessi tra il 2017 e il luglio del 2019 – che vanno a comporre l’atto d’accusa stilato dalla procuratrice pubblica Margherita Lanzillo: furti nei bar, nei ristoranti, in una discoteca di Castione, nel Municipio di Ponte Tresa, come pure ai distributori automatici. Lungo anche l’elenco dei reati da lui commessi (e ammessi): furto aggravato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, appropriazione indebita, truffa, falsità in documenti. Un agire – allo scopo di mantenere un alto tenore di vita – che gli è costato una condanna a 22 mesi di carcere, sospesi per un periodo di prova di 4 anni (oltre a una multa di 100 franchi) con l’obbligo di seguire un trattamento ambulatoriale. E, sebbene di nazionalità italiana e, al momento, senza un permesso valido di soggiorno, nessuna espulsione dal territorio elvetico. Questo perché, ha spiegato il presidente della Corte Siro Quadri, «si è pensato di darle ancora una possibilità. Però è l’ultima». E per godere di questa possibilità, l’uomo – difeso dalla legale Sandra Xavier – dovrà seguire «un percorso. Un servizio psicosociale». Questo per evitare che un domani l’uomo possa ricascarci, anche in virtù del fatto che la perizia psichiatrica svolta nei suoi confronti ha evidenziato un alto pericolo di recidiva, dettato anche da un disturbo della personalità con tratti narcisistici e antisociali.