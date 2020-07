L’esplosione negli anni recenti dei costi della sanità a Campione d’Italia, specie per quanto riguarda assistenza domiciliare e prestazioni specialistiche, rischia di pregiudicare l’antica consuetudine dell’enclave di riferirsi alle strutture sanitarie ticinesi.

Se è scontato, anche per la differenza tra euro e franco, che gli oneri sanitari siano superiori alla media lombarda, lo è meno il fatto che vadano oltre anche alla media ticinese e svizzera, come attesterebbero gli ultimi dati. Una situazione determinata da probabili eccessi di tutte le parti in causa, dai singoli cittadini agli addetti ai lavori della sanità, ma con esiti allarmanti per le finanze della Regione Lombardia, sul cui bilancio i costi sanitari campionesi finiscono fatalmente per gravare.

La Giunta esecutiva regionale, perciò, il 14 luglio scorso ha deliberato di «ricondurre nell’ambito della programmazione regionale l’erogazione di maggiori prestazioni e servizi» ai cittadini di Campione d’Italia, compatibilmente «alle peculiarità del territorio», ma anche considerandone l’appropriatezza e quindi i costi. Cosa significa? La decisione, per prima cosa, è d’indirizzo. Nulla di definitivo e soprattutto nulla di certo. Infatti le forze politiche di opposizione a livello regionale hanno lamentato una mancanza di chiarezza su «come dovranno comportarsi i campionesi» in materia. È probabile che si riducano le prestazioni erogabili in Svizzera (a meno di pagare di tasca propria la cassa malati) rendendo operativi gli ambulatori del distretto sanitario dell’enclave, come accadeva quando il distretto medesimo fu istituito. Sarebbe la soluzione meno penalizzante per la comunità campionese, che conta sempre più persone in età avanzata. Per loro sarebbe più complicato andare a Como per esami e visite.

Il problema delle verifiche

Per il momento, circa «la gestione ed il finanziamento delle spese dell’assistenza sanitaria ai residenti del comune di Campione», la delibera della Lombardia stabilisce di non sottoscrivere intese tra Regione e Comune in base all’accordo italo-svizzero del 2005, che autorizza i campionesi a servirsi, a spese dello Stato italiano, delle strutture ticinesi. Tale autorizzazione viene ridotta nella misura in cui la Regione Lombardia e l’Azienda sanitaria territoriale competente possono assicurare «direttamente prestazioni sanitarie ai cittadini nell’ambito della programmazione regionale». Nella delibera si richiama anche la richiesta che la Regione ha fatto a Roma di un apposito tavolo di confronto «per determinare i presupposti di un regime assistenziale a favore dei cittadini campionesi compatibile con le loro peculiari necessità ed esigenze, ma anche più governabile sul piano dei costi e dei controlli». Il problema, oggi insoluto, è quello di accertare se le prestazioni erogate in Svizzera siano giustificate o meno: dalla LaMal infatti pervengono conti che, per il rispetto della privacy, impediscono, diversamente che in Italia, delle verifiche soggettive. In ogni caso c’è da prevedere per l’enclave, suo malgrado, meno sanità svizzera.

©CdT.ch - Riproduzione riservata