Le piogge dello scorso fine settimana hanno portato almeno altre 180 tonnellate di legname e altri rifiuti nel Ceresio, ancora più di quanto depositato dai fiumi in piena durante le ingenti precipitazioni dello scorso giugno. Questi eventi, sempre meno rari, hanno conseguenze sull’operato del Consorzio pulizia delle rive e dello specchio d’acqua del lago Ceresio: «Il lavoro sta crescendo parecchio - spiega il segretario del sodalizio Fabio Schnellmann - e questo ci ha portato a fare scelte strategiche». Il Consorzio, fino a qualche anno fa, faceva capo a tre operai fissi, mentre ora ricorre a del personale avventizio: «Magari si sta tre mesi senza che ci sia molto da fare, poi arrivano i temporali e si lavora anche di sabato e domenica, anche per 15 ore al giorno». Per dare un’idea, dopo...