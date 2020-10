Sulle 803 sezioni di scuola elementare, le 607 di scuola media e le 1.159 delle scuole postobbligatorie presenti in Ticino, il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) comunica che ce ne sono tre nuove in quarantena. Si tratta in particolare di una classe del Liceo Lugano 2 (in quarantena fino al 4 novembre), una delle Medie alle Canobbio (fino al 1. novembre) e una in quella di Breganzona (fino al 5 novembre).